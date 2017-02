JRPGs feiern dieses Jahr ein groÃŸes Revival

55 SHARES Facebook Twitter Google

Dieses Jahr wird fĂŒr mich persönlich wohl eines der schönsten Videospiel-Jahre und das liegt nicht nur an den diesjĂ€hrigen AAA-Blockbustern.

Ich bin ein riesiger Fan von japanischen Rollenspielen und habe die letzten Jahre leider nur mĂ€ĂŸige Titel serviert bekommen in diesem Genre, doch das soll sich nun Ă€ndern.

AnhĂ€nger von japanischen Rollenspielen erinnern sich gerne an die Super Nintendo- und PlayStation-Ära, denn dort erlebte das Genre der JRPGs eine absolute Hochphase.

Terranigma, Secret of Mana, Chrono Trigger, die Final Fantasy Serie, Dragon Quest, Tales of Eternia, Suikoden, Valkyrie Profile und viele weitere Klassiker der damaligen Zeit gehören inzwischen zum gĂ€ngigen ABC der Genreliebhaber. Auch auf der PlayStation 2 gab es in diesem Genre viele Höhepunkte, ĂŒber die heute noch gesprochen wird, wie beispielsweise Dragon Quest VIII, Final Fantasy X, Persona 4 oder Star Ocean: Till the End of Time. Doch wĂ€hrend der PlayStation 3- und Xbox 360-Ära gab es leider nur noch wenige Highlights.

Es erschien zwar immer mal wieder ein Titel, der weitestgehend alle notwendigen Voraussetzungen mitbrachte, wie zum Beispiel Xenoblade Chronicles auf der Wii seinerzeit, doch von einer goldenen Ära oder einem Überangebot wie damals konnte man nicht mehr reden. Und Dark Souls, um eines der beliebtesten J-RPGs der letzten Jahre zu nennen, ist im klassischen Sinne nicht mal ein richtiges J-RPG gewesen, sondern bedient sich vielerlei Elementen von westlichen Rollenspielen. Lange galt das klassische J-RPG Genre somit als beerdigt. Doch seit Ende 2015 kĂ€mpft sich das Genre zurĂŒck und wartet dieses Jahr mit einigen Erscheinungen auf.

Steht uns etwa ein Revival der JRPGs bevor?

Was Ende 2015 mit Tales of Zestiria und Xenoblade Chronicles X anfing, setzt sich in diesem Jahr mit vielen weiteren Titeln fort. Das in Europa fast schon vergessene Genre kommt wieder: Bravely Second, Final Fantasy XV, Persona 5, Star Ocean 5, Kingdom Hearts 3, NieR: Automata und Tales of Berseria sind nur einige der Titel, die Rollenspielfans dieses und nĂ€chstes Jahr auf ihrer Wunschliste haben. ErgĂ€nzt wird die Liste mit „kleineren“ Highlights wie dem Strategie-RPG Valkyria Azure Revolution, dem HD-Remake von Tales of Symphonia oder auch Indie-Entwicklungen wie Edge of Eternity und CrossCode. Zu gerne wĂŒrde ich auch Dragon Quest XI in die Liste aufnehmen, aber aktuell mĂŒssen wir noch um einen europĂ€ischen Release bangen. Hoffen wir, dass der Titel den Weg nach Europa finden wird.

Diese Liste könnte man gefĂŒhlt endlos fortsetzen, denn die von mir aufgezĂ€hlten Titel sind bei weitem noch nicht alle Rollenspiele, die in diesem Jahr anstehen oder sich aktiv in Entwicklung befinden. Mich freut insbesondere, dass die Heimkonsolen wieder mehr ins Augenlicht rĂŒcken. Die letzten 5-6 Jahre wurden Rollenspiele in Japan nahezu nur fĂŒr mobile Ableger entwickelt (PrimĂ€r Nintendo 3DS und PS Vita) und fanden nicht den Weg auf die heimischen Konsolen. Und alles was, doch auf der Heimkonsole erschien, war bis auf einige Ausnahmen zumeist leider qualitativ weit von dem entfernt, was man als Genrefan einst gewohnt war.

Auch in anderen Genres boomt der japanische Hype: Naruto Ultimate Ninja Storm 4, Street Fighter 5 und One Piece: Burning Blood erscheinen als Beat em Ups allesamt in der ersten JahreshĂ€lfte 2016. Und kennt ihr noch Digimon World fĂŒr die PlayStation 1? Im weitesten Sinne auch ein Rollenspiel, das mit Digimon Cyber Sleuth in zwei Wochen einen weiteren Ableger erhĂ€lt. Also egal wohin man blickt, japanische Releases finden wieder den Weg nach Europa.

Doch wie sieht es bei euch aus? Mögt ihr das Genre und freut ihr euch auch ĂŒber den Aufschwung oder steht ihr eher auf westliche Titel? ErzĂ€hlt es uns in den Kommentaren.