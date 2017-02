Red Dead Redemption kann man nun auf der Xbox One spielen (Leak)

104 SHARES Facebook Twitter Google

Gute Nachrichten, f├╝r alle, die Red Dead Redemption auf der Xbox One zocken m├Âchten: Das Spiel kann mittlerweile auf der One gespielt werden.

Diese Meldung macht in Verbindung mit dem Bild ├╝ber diesen Zeilen aktuell die Runde. Abgesehen davon werden wohl auch bald (beziehungsweise sind teilweise schon) folgende Spiele auf der Xbox One spielbar sein: Tekken Tag Tournament 2, Halo Wars, Castlevania: Symphony of the Night, Left 4 Dead 2, Alan Wake’s American Nightmare. Offiziell wurden diese Spiele aber noch nicht zur Liste der abw├Ąrtskompatiblen Spiele hinzugef├╝gt.

Red Dead Redemption kann ├╝brigens aktuell nur ├╝ber Umwege auf der Xbox One gezockt werden. Daf├╝r braucht man die digitale Version des Spiels. Eine Anleitung findet ihr hier.

Die Disc-Version von Red Dead Redemption wird aber wahrscheinlich auch bald funktionieren.

Das denken wir:

Das wurde aber auch Zeit!