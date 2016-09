Destiny 2 wird angeblich auf dem PC erscheinen

54 SHARES Facebook Twitter Google

Destiny 2 wurde noch nicht einmal angekĂĽndigt und schon machen die ersten GerĂĽchte die Runde, dass das Spiel auch fĂĽr den PC erscheinen soll.

Und zwar hat auf NeoGAF ein User namens benny_a geschrieben, dass ein Freund von ihm, der bei Activision arbeitet, erzählt hat, dass Destiny 2 auf dem PC erscheinen wird. Das wurde angeblich im Rahmen einer internen Präsentation verkündet.

Und auch wenn diese Gerüchte bisher bestätigt, noch dementiert wurden, wäre das meiner Meinung nach der nächste logische Schritt. Schließlich würde Bungie damit eine viel größere Spielerschaft erreichen. Sobald es weitere Infos dazu gibt, erfahrt ihr das natürlich bei uns.

Übrigens macht mittlerweile auch die Meldung die Runde, dass Bungie die Studios High Moon und Vicarious Visions ins Boot geholt hat, um gemeinsam an Destiny 2 zu arbeiten. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es Bungie schaffen will, Destiny-Spieler in den zweite Teil zu überführen, ohne einen eher unwahrscheinlichen Charaktertransfer zu ermöglichen.

Das denken wir:

Das wäre doch super!