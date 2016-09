Digimon World: Next Order – Erscheint auch in Deutschland

64 SHARES Facebook Twitter Google

Genrefans aufgepasst: Bandai Namco hat heute Morgen groĂźe AnkĂĽndigungen gemacht. Dahinter stand ein neues Digimon Spiel. Genau genommen handelt es sich um Digimon World: Next Order. Ein neuer Ableger, der auf der PlayStation 4 erscheinen soll. Was uns besonders freut ist der Fakt, dass der Titel auch in Deutschland erscheinen wird. Was uns noch mehr freut: Der Titel bekommt im Gegensatz zu Digimon Cyber Sleuth sogar deutsche Untertitel spendiert.

Das Spiel selber handelt von einer Digiwelt, die unter der Fuchtel von Machinedramon steht. Ihr und euer Digipartner habt die Aufgabe wieder fĂĽr Ordnung in der Digiwelt zu sorgen.

Anbei der AnkĂĽndigungstrailer zu Digimon: Next Order:

Das denken wir:

Ein neues Digimon World fĂĽr die PlayStation 4? Ich freue mich. Bereits der letzte Ableger Cyber Sleuth hat mir richtig gut gefallen und Digimon World auf der PS1 damals war ein absolutes Brett.