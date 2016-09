Es wird einen Film zum Indie-Abenteuer Firewatch geben

54 SHARES Facebook Twitter Google

FĂĽr mich ist Firewatch eines der besten Indie-Games der letzten Jahre. Nun wurde bekannt, dass es einen Film zum Spiel geben wird.

Das Studio Campo Santo hat sich mit Good Universe zusammengetan, um in Zukunft miteinander Spiele und Filme zu entwickeln. Und wie The Hollywood Reporter nun berichtet, wird das erste gemeinsame Projekt eine Verfilmung von Firewatch sein.

“When we met Good Universe we were floored by how they recognize, cultivate and produce incredible stories,” so Sean Vanaman der GrĂĽnder von Campo Santo. “It’s rare you meet another group that shares so many of your values and makes the process of creating things even more exciting.”

Es hört sich also an, als würden die beiden Studios gut zusammenpassen. Wann der Film anlaufen soll, ist bisher nicht bekannt. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Wenn der Film nur ansatzweise so gut wird, wie das Spiel, dann kann eigentlich nichts schiefgehen.