Forza Horizon 3 ist ein hervorragender… Walking-Simulator?

Was? Forza Horizon 3 ein Walking-Simulator? Was labert der Typ da? Denkt ihr euch vielleicht jetzt, nachdem ihr die Headline gelesen habt. Und ja, ihr habt Recht: In Forza Horizon 3 kann man eigentlich nicht herumgehen. DafĂĽr gibt es einen Drohnen-Modus.

Positioniert man in diesem Modus die Kamera ungefähr auf Kopfhöhe und sieht sich um, dann wirkt es fast so, als würde man ein astreines Open-World-Rollenspiel zocken, das auch noch verdammt gut aussieht.

Aber ĂĽberzeugt euch am besten selbst:

Jetzt wĂĽnsche ich mir einen Walking-Modus. Und das in einem Rennspiel.

Das denken wir:

Das sieht echt abgefahren aus.