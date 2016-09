Gears of War 4: Splitscreen-Modus auch auf dem PC bestÃ¤tigt

68 SHARES Facebook Twitter Google

Erst vorgestern hat The Coalition bekannt gegeben, dass Gears of War 4 den Goldstatus erreicht hat. Damit steht dem Release am 11. Oktober nichts mehr im Wege. Doch das ist nicht die einzige freudige Überraschung: Gears of War 4 erhält einen Splitscreen-Modus. Das hat The Coalition zwar schon mal vermuten lassen, doch wir freuen uns über die Bestätigung.

Was uns ganz besonders freut: Der Splitscreen-Modus erscheint nicht nur auf der Xbox One, sondern auch auf dem PC. Demnach wird es auf beiden Plattformen möglich sein, lokal mit einem Freund zusammen zu spielen. In Zeiten, in denen der Splitscreen-Modus vor dem Aussterben steht, sind das sehr gute Nachrichten.

Und auch im Multiplayer-Modus können PC Spieler mit Xbox One Spielern zusammen spielen dank der Xbox Play Anywhere Funktion.

Nun steht dem Release also nichts mehr im Weg.

Das denken wir:

Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Ich freue mich jetzt schon, einige Stunden im Couch-Koop zu verbringen.