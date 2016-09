Hideo Kojima hat nichts mit Metal Gear Survive zu tun

68 SHARES Facebook Twitter Google

Erst gestern berichteten wir über die ersten Spielszenen aus Metal Gear Survive, ein Zombie-Schleich-Game, an dem Konami gerade arbeitet und das die Community etwas spaltet. Nun hat sich “Metal-Gear”-Schöpfer Hideo Kojima zu Wort gemeldet.

Wie kotaku.com berichtet, erklärte der Entwickler im Rahmen der Tokyo Game Show, dass er nichts mit dem Spiel zu tun habe. Er sagte: “It has nothing to do [with me],” Kojima replied. “I know absolutely nothing about it. That’s because it’s totally unrelated to me, right? Um, how should I put this? Well, for me, Metal [Gear] is espionage with political fiction. Right? So, because of that, there’s no reason that zombies would show up. This is how I see it, you know?”

Hier das Video dazu:

Hideo Kojima scheint also auch nicht gerade viel von Metal Gear Survive zu halten. Ist aber auch irgendwie verständlich. Zombies haben auch meiner Meinung nach nichts in einem “Metal Gear”-Titel zu suchen.

Das denken wir:

Das konnte man sich auch irgendwie denken.