Hier sind die ersten Spielszenen aus Metal Gear Survive

Im Rahmen der Tokyo Game Show hat Konami die ersten Spielszenen aus Metal Gear Survive präsentiert und das gezeigte Material scheint die Community zu spalten.

Das könnte man zumindest meinen, wenn man einen Blick auf die Kommantare des entsprechenden Videos wirft. Viele Spieler finden, dass Metal Gear Survive nichts mehr mit der Serie zu tun hat und andere können sich vorstellen, dass die Koop-Erfahrung sehr spaßig sein könnte.

Was denkt ihr? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit. Erscheinen wird Metal Gear Survive ĂĽbrigens erst 2017 fĂĽr PS4, Xbox One und PC. Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Und nun viel SpaĂź mit den ersten Spielszenen aus dem Zombie-Schleich-Shooter Metal Gear Survive.

Das denken wir:

Mal sehen, was das Game so kann, aber bisher hauen uns die gezeigten Szenen nicht vom Hocker.