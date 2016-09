In Japan gibt es eine Bällebad-Bar

47 SHARES Facebook Twitter Google

Na, wisst ihr schon, wohin ihr heute Abend mit euren Kumpels zum Feiern geht? Wenn ihr gerade in Japan unterwegs seid, hätte ich einen Vorschlag zu machen.

Und zwar gibt es in Osaka eine Bällebad-Bar. Das hört sich absurd an und sieht auch so aus. Scheint aber ziemlich spaßig zu sein. Zumindest, wenn man sich die zahlreichen Tweets ansieht, die zeigen, was in dieser Bar so los ist.

Die Drinks werden übrigens mit Deckel serviert, damit man auch nicht alles vollspritzt. Hier ein paar Eindrücke aus der Bar:

Über diesen Link findet ihr die Bar.

Das denken wir:

Bällebad und Alkohol – das klingt auf jeden Fall nach jeder Menge Spaß!

Quelle: kotaku.com