Mafia 3: Neue Gameplay-Demo gefÃ¤llig?

Auf der diesjährigen Gamescom haben uns die Entwickler von Mafia 3 eine ziemlich beeindruckende Gameplay-Demo präsentiert. Und genau diese Demo wurde nun auf YouTube veröffentlicht.

In dieser Demo gibt es eine Mission zu sehen, in der der Held Lincoln Clay ein Hotel infiltrieren muss, um einen fiesen Typen namens Tony Darazio zu erledigen. Dabei kann man entweder schleichend vorgehen oder in bester “Rambo”-Manier alles ĂĽber den Haufen ballern.

Das Ganze sieht verdammt gut aus und der Release lässt zum Glück auch nicht mehr lange auf sich warten. Am 7. Oktober geht es los. Dann erscheint das Spiel für PC, PS4 und Xbox One.

Hier die neue Gameplay-Demo:

Sobald es weitere Infos zu Mafia 3 gibt, informieren wir euch natĂĽrlich darĂĽber.

Das denken wir:

Mafia 3 wird ein Action-Kracher, da sind wir uns sicher.