Overwatch: Dieser Spieler steuert Lucio mit Turntables

Erst vor kurzem berichteten wir über einen Penis-Controller für Overwatch. Nun bin ich auf eine neue Art gestoßen, Overwatch zu spielen. Oder besser gesagt, Lucio zu steuern.

Und zwar mit DJ Hero Turntables. Coole Idee, oder? Der YouTuber WhyBeAre bewegt sich mit dem linken Turntable und mit dem rechten zielt er.

Das Ganze ist wahrscheinlich nicht besonders praktikabel, sieht aber ziemlich cool aus. Abgesehe davon würde Lucio wohl wollen, dass man ihn in Overwatch genau so steuert. In diesem Video seht ihr, den Turntable-Controller in Aktion:

