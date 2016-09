Resident Evil: Vendetta â€“ Seht euch hier den ersten Trailer an

75 SHARES Facebook Twitter Google

Keine Ahnung, was ihr mittlerweile von Resident Evil haltet, ich für meinen Teil hoffe auf jeden Fall, dass Resident Evil 7 det Serie wieder zur alten Stärke verhilft. Neben Resident Evil 7 arbeitet Capcom aber auch noch an einem CG-Film.

Der Film trägt den Titel Resident Evil: Vendetta und soll nächsten Frühling in Japan erscheinen. Ob der Film auch hierzulande erscheint, ist bisher nicht bekannt. Da die Nachfrage aber relativ groß sein dürfte, stehen die Chancen meiner Meinung nach nicht schlecht.

Zum Film wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht, der einen kleinen Einblick gibt, was uns in Resident Evil: Vendetta erwartet. Und ich muss sagen, dass die gezeigte Szenen ziemlich vielversprechend aussehen. Aber überzeugt euch am besten selbst!

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal ganz interessant aus. Man darf gespannt sein.