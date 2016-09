Rockstar Games hat GTA 6 gecancelt? So ein Quatsch!

61 SHARES Facebook Twitter Google

Vielleicht seid ihr ja in den letzten Stunden im Netz auf die Meldung gestoßen, dass GTA 6 angeblich eingestellt worden sei. Der Grund: Gerüchten machten die Runde, dass GTA 6 angeblich im Rahmen des vergangenen Playstation Meetings hätte präsentiert werden sollen. Sogar Schauspielerin Eva Mendez sollte angeblich einen Auftritt haben. Glaubt man den Gerüchten, hätte sie die Hauptrolle in GTA 6 übernehmen sollen. Doch Rockstar Games sagte das Ganze ab.

Nun stößt man im Netz an vielen Stellen auf die Meldung, dass GTA 6 angeblich eingestellt wurde. Und ich sage euch nun einfach mal, dass das totaler Quatsch ist. Natürlich habe ich keine Beweise dafür, aber die Fakten sprechen für sich und gegen die Gerüchte.

Warum sollte Rockstar Games ein Spiel einstellen (das noch nicht einmal angekündigt wurde), dessen Vorgänger (GTA 5) bereits am ersten Verkaufstag mit 800 Millionen Dollar einen Umsatzrekord aufgestellt hat und das bereits nach kürzester Zeit Gewinn abgeworfen hat, obwohl die Entwicklungskosten enorm waren.

Abgesehen davon steht GTA 5 mit sechs Einträgen im Guinness Buch der Rekorde. Unter anderem mit dem Rekord “Höchste Einnahme eines Unterhaltungs-Produktes innerhalb von 24 Stunden”.

Warum sollte nun Rockstar Games also ein mögliches, voraussichtlich sehr profitables GTA 6 einstellen? Genau, dafür gibt es keinen Grund. Aber das ist nur meine Meinung. Was denkt ihr über die Gerüchte? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Da ist es ja noch wahrscheinlicher, dass nächste Woche Half-Life 3 erscheint.