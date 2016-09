So kann man The Legend of Zelda in unter vier Minuten durchspielen

82 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr gewusst, dass man den NES-Klassiker The Legend of Zelda in unter vier Minuten durchzocken kann? Ja, das geht tatsächlich. Mit einem ziemlich abgefahrenen Trick.

Das Ganze funktioniert, durch eine etwas ungewöhnliche Code-Eingabe. Man muss einen speziellen Code als Namen angeben, dann muss man sich im zweiten Dungeon die Flöte holen, zum Friedhof gehen, zehn Geister erscheinen lassen, pausieren usw.

Hat man alle Schritte korrekt ausgefĂĽhrt, dann landet man direkt bei Zelda. Boom. Spiel durchgespielt. Ende der Geschichte.

Wie das Ganze im Detail funktioniert, seht ihr hier:

Das denken wir:

Wie kommt man nur auf sowas?