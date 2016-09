Titanfall 2: Boxed-Version wird ohne Disc ausgeliefert

48 SHARES Facebook Twitter Google

Wie bekannt sein dürfte, erscheint am 28. Oktober diesen Jahres Titanfall 2 in den Händlerregalen. Wie EA uns nun mitgeteilt hat, wird die Boxed-Version allerdings ohne Disc ausgeliefert. Es gibt zwar eine Spielhülle, damit es im örtlichen Media Markt, Saturn etc. im Regal steht, allerdings wird diese nur einen Download-Code beinhalten.

Damit stellt sich die Frage inwieweit es überhaupt noch Sinn macht Titanfall 2 als physischen Datenträger zu kaufen, wenn es doch nur eine Hülle ist. Allgemein stehen wir eben vor der Frage inwieweit physische Datenträger noch Sinn machen.

Schauen wir uns die jĂĽngst vorgestellte PlayStation 4 Pro an, merken wir schnell, dass Sony auf ein UHD Laufwerk verzichtet hat. Als BegrĂĽndung nannte man, dass die Leute 4K Inhalte eh vorwiegend streamen werden.

Das denken wir:

Eine interessante Diskussion. Auch ich war jahrelang Fan davon SpielhĂĽllen im Regal stehen zu haben, bin vor einigen Jahren allerdings auch auf die digitalen Versionen umgestiegen.