Titanfall 2: Seht euch hier den fetten Launch-Trailer an

Titanfall 2 steht ab dem 28. Oktober 2016 f├╝r PC, PS4 und Xbox One in den H├Ąndlerregalen. Und da der Release nicht mehr lange auf sich warten l├Ąsst, d├╝rfen wir uns in diesen Tagen immer wieder ├╝ber neue Trailer freuen.

K├╝rzlich wurde ein neuer Cinematic-Trailer ver├Âffentlicht, der mich jetzt nicht vom Hocker haut, der aber insgesamt sehr sch├Ân gemacht ist und auf jeden Fall Lust auf das Game macht.

Wie es bei Cinematic-Trailern so ├╝blich ist, gibt es keine Spielszenen zu sehen, daf├╝r sch├Ân inszenierte Schlachten. Das Teil dreht sich komplett um die Piloten und macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Action-Fans sollten Titanfall 2 auf jeden Fall ausprobieren!