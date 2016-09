Warcraft: The Beginning kaufen und krasse Goodies kassieren

55 SHARES Facebook Twitter Google

Nun ist es soweit und am 29. September erscheint der Fantasy-Streifen “Warcraft: The Beginning” auf DVD und BluRay. FĂĽr alle Käufer der Warcraft-Vorgeschichte winkt nicht nur der Film, sondern auch imposante Goodies fĂĽr drei Blizzard-Titel.

Den Anfang macht World of Warcraft mit einem pompösen Paket: In der Heimkino-Fassung sind alle World of Warcraft-Addons bis Legion – samt Warlords of Draenor – mit 30 Tagen Spielzeit enthalten. Fans von Hearthstone erhalten Medivh als Helden und Heroes of the Storm kriegt Gul’dan als Helden spendiert.

Das denken wir:

Wow! Das ist ja mal ein dickes Paket.