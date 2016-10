Battlefield 1: EA verÃ¶ffentlicht neuen Gameplay-Trailer mit krassen Szenen aus dem Singleplayer-Modus

82 SHARES Facebook Twitter Google

Neben dem Multiplayer-Modus bietet Battlefield 1 auch einen Singleplayer-Modus und der scheint es wirklich in sich zu haben.

Das lässt zumindest ein neuer Trailer vermutet, der kĂĽrzlich veröffentlicht wurde. Dieser Trailer, mit dem Titel “Storm of Steel”, zeigt einige heftige Szenen aus der Kampagne.

Es scheint, als hätten sich die Entwickler wirklich große Mühe gegeben, das Trauma des Krieges sehr authentisch aufzuarbeiten. Die Inszenierung ist sehr intensiv und die Action kommt natürlich auch nicht zu kurz.

Die Kugeln pfeifen dem Spieler nur so um die Ohren und an allen Ecken explodiert etwas. Und das Ganze macht auch grafisch einen sehr guten Eindruck. Aber ĂĽberzeugt euch am besten selbst:

Das denken wir:

Wirklich heftig, was da abgeht.