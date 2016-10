Beyond Good & Evil: Entwicklung eines neuen Teils wurde eben offiziell bestÃ¤tigt

82 SHARES Facebook Twitter Google

Es ist keine große Überraschung, dass Ubisoft aktuell an einem neuen Beyond Good & Evil arbeitet. Offiziell bestätigt wurde das noch nicht – bis heute.

Vor ungefähr einer Stunde wurde nun auf der Beyond Good and Evil Facebook-Seite ganz offiziell verkündet, dass Ubisoft aktuell an einem neuen Teil arbeitet.

Sobald es weitere Infos zu Beyond Good & Evil gibt, erfahrt ihr das natĂĽrlich wie immer bei uns.

