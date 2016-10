Call of Duty: Infinite Warfare â€“ Zweite Beta-Phase offen fÃ¼r alle PS4-Besitzer

Habt ihr die erste Beta-Phase von Call of Duty: Infinite Warfare verpasst? Kein Problem! Die zweite Beta-Phase startet am kommenden Wochenende.

Genauer gesagt am 21. Oktober, um 18 Uhr. Und sie endet am 24. Oktober – ebenfalls um um 18 Uhr. Und das Beste: Nun dürfen alle PS4-Spieler zocken.

Bisher konnten nur Vorbesteller von Call of Duty: Infinite Warfare spielen. Das fertige Spiel steht dann ab dem 4. November für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Hier die offizielle AnkĂĽndigung:

Weekend 1 is done! We're hungry for more valuable feedback so Weekend 2 will be open to all PS4 players! #IWBeta pic.twitter.com/AVgizO83op

— Infinity Ward (@InfinityWard) 18. Oktober 2016