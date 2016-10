Call of Duty: Modern Warfare Remastered benÃ¶tigt die Disc von Infinite Warfare

82 SHARES Facebook Twitter Google

Wie ihr wahrscheinlich bereits wisst, enthalten die Legacy Edition und die Legacy Pro Edition der Retail-Fassung von Call of Duty: Infinite Warfare einen Download-Code fĂĽr Call of Duty: Modern Warfare Remastered.

Nun ist auf der Seite von Call of Duty: Infinite Warfare ein neuer Hinweis aufgetaucht, der darauf hinweist, dass beim Kauf von Infinite Warfare eine Disc benötigt wird, um Modern Warfare Remastered zu spielen.

Der Grund für diesen Schritt ist ziemlich offensichtlich. Activision möchte anscheinend verhindern, dass Call of Duty: Infinite Warfare zu häufig gebraucht verkauft wird. Wer also plant sich, die Neuauflage von Call of Duty: Modern Warfare zu holen, der muss auf jeden Fall auch Infinite Warfare behalten.

Das denken wir:

Das ist irgendwie gemein und unnötig.