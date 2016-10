Call-of-Duty-Pro Phillip “Phizzurp” Klemenov stirbt bei tragischem Autounfall

Die Call-of Duty Community trauert um den Progamer Phillip „Phizzurp“ Klemenov.

Er starb im Alter von nur 23 Jahren bei einem tragischem Autounfall im US-Bundesstaat Colorado. Der Unfall hat sich am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr auf der RĂĽckfahrt von einem Restaurant zugetragen.

Seine Freundin Adrianna wurde nur leicht verletzt, aber ein Bekannter liegt in kritischem Zustand im Krankenhaus. Die Nachricht wurde bekannt, nachdem seine Freundin dieses Video auf Twitter veröffentlichte.

.@PHiZZURP My baby passed away today about 15 minutes ago. Everybody keep good memories of him.💕💜 Rest In Peace my angel pic.twitter.com/E9xcuPJGiI

— Adrianna (@adriannalemuss) 2. Oktober 2016