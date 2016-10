Die Beta von Call of Duty: Infinite Warfare wurde verlÃ¤ngert

Na, habt ihr die Beta von Call of Duty: Infinity Warfare schon n gezockt? Wenn nicht, dann habt ihr nun noch etwas Zeit dafĂĽr.

Wie Activision auf der offiziellen Seite angekündigt hat, wird die Beta um einen Tag verlängert.

Die Beta läuft jetzt noch bis zum bis zum 18. Oktober um 19 Uhr. Dann müssen wir auf den Release warten, bis wir wieder zocken können.

Hier noch der Tweet zur AnkĂĽndigung:

Want an extra 24 hours with the #IWBeta? Done! Play until 10AM PT on Tuesday, Oct.18th! Have feedback? https://t.co/hMD6IOfJ97 pic.twitter.com/84WOMyExDD

— Infinity Ward (@InfinityWard) 16. Oktober 2016