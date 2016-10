FIFA 17 im Test: Das erste FIFA mit Story-Modus

61 SHARES Facebook Twitter Google

Die gr√∂√üten und auff√§lligsten Neuerungen des diesj√§hrigen FIFA-Ablegers lassen sich eigentlich schnell zusammenfassen: Eine sch√∂nere Grafik und eine Art Story-Modus mit dem Titel ‚ÄěThe Journey‚Äú. In unserem Test erfahrt ihr, ob sich die Anschaffung lohnt.

Im neuen Spielmodus “The Journey” √ľbernimmt man die Rolle des Nachwuchskickers Alex Hunter und erlebt seinen Aufstieg vom Talent zum Profi-Spieler. Die Story wird durch Zwischensequenzen erz√§hlt, in denen wir Entscheidungen treffen, H√∂hepunkte und Niederlagen miterleben und uns nach den Spielen den Fragen der Reportern stellen. Wir k√∂nnen vor den jeweiligen Matches entscheiden, ob wir die komplette Mannschaft oder nur Alex steuern wollen. Au√üerdem wird uns w√§hrend dem Spiel angezeigt, wie wir aktuell mit Alex in der Mannschaft performen.

The Journey ist wirklich unterhaltsam, aber wirkt insgesamt doch noch nicht ganz durchdacht. Wir k√∂nnen zwar entscheiden, f√ľr welches Premier League-Team wir spielen, aber k√∂nnen etwa das Aussehen des Protagonisten nicht ver√§ndern. Die vielen Trainingspassagen zwischen den Spielen nerven schnell, da es auch keine M√∂glichkeit gibt, diese vom Men√ľ aus zu √ľberspringen. Simuliert man die Trainingseinheit, wird diese oft schlecht absolviert und man gef√§hrdet somit seinen Platz in der Startaufstellung.

Es motiviert trotzdem, Alex auf seinem Weg zum Profispieler zu begleiten, da die Zwischensequenzen gut inszeniert sind und man in diesen beispielsweise auch auf Top-Spieler wie Marco Reus trifft.

Was mir schon bei der Demo sofort ins Auge stach war die neue Frostbite-Engine, die grafisch √ľberzeugen kann. Spieler von Top-Mannschaften werden durch die Engine sehr gelungen dargestellt, bei unbekannten Vereinen ist dies oft nicht so gut gelungen. Generell fielen mir die verbesserten Animationen auf, das gesamte Spielgeschehen wirkt viel eleganter und realistischer. Auch die gesamte Atmosph√§re im Stadion ist deutlich stimmiger.

Durch den verbesserten K√∂rpereinsatz der Spieler wirkt das Tackling facettenreicher und der Kampf um den Ball f√ľhlt sich realistischer an. Unsere Mitspieler suchen und nutzen freie R√§ume besser, so dass der Spielaufbau und P√§sse in den Lauf deutlich besser funktionieren. Eine perfekte K.I. gibt es aber auch in diesem Jahr nicht, da unsere Mitspieler nicht immer laufen, wenn wir es wollen und ein teils sehr starres Positionsspiel an den Tag legen.

Verbessert wurde ebenfalls die Steuerung bei Standardsituationen. So kann man den Ball nun beispielsweise bei Ecken und Freist√∂√üen gezielt zu einem Mitspieler bringen, indem man einen Marker mit dem Analogstick an eine bestimmte Stelle bringt. Die Elfmeter geben ein besseres Feedback beim Schuss, erfordern aber daf√ľr nun etwas mehr √úbung. Ein √§hnlich pr√§zises Passspiel w√ľrde ich mir auch f√ľr Flanken von den Au√üenseiten w√ľnschen.

FIFA-typisch sind alle wichtigen Teams, Ligen und Spieler enthalten. Die bekannten Spielmodi (Einzelspieler, Liga, Karriere, Ultimate Team, etc.) sind wieder mit an Bord und auch die deutschen Kommentatoren Fuss und Buschmann d√ľrfen nat√ľrlich nicht fehlen.

FIFA17 ist f√ľr Xbox One, Playstation 4 und PC verf√ľgbar und kostet 60 Euro f√ľr Konsolen, beziehungsweise 50 Euro f√ľr den PC.

Unser Fazit:

Der neue Story-Modus macht Spa√ü, auch wenn die vielen Trainingspassagen schnell nerven. Hier sehe ich aber viel Potenzial f√ľr die Zukunft, da ich FIFA auch gerne alleine an der Konsole spiele und hier gut unterhalten werde. Die neue Frostbite-Engine steht dem diesj√§hrigen FIFA-Ableger sehr gut und stellt meiner Meinung nach eine gelungene Verbesserung dar. FIFA 17 bietet wieder ein tolles Gesamtpaket und Fans der Serie k√∂nnen getrost den Geldbeutel z√ľcken.