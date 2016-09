Forza Horizon 3 im direkten Grafikvergleich mit Driveclub, The Crew und Need for Speed

95 SHARES Facebook Twitter Google

Fans von Racing-Games haben mit Spielen wie Forza Horizon 3, Driveclub, The Crew und Need for Speed die Qual der Wahl. Diese Spiele unterscheiden sich nicht nur spielerisch sehr stark, sondern vor allem in Sachen Grafik.

Der YouTube-Kanal Racing Video Games hat sich nun die Mühe gemacht und ein Video erstellt, das diese Games bestmöglich vergleicht, also was die Grafik angeht.

Für das Video wird in jedem Spiel ein BMW M4 in verschiedenen Situationen gefahren, um einen besseren Vergleich zu ermöglichen. Und meiner Meinung nach sehen alle vier Spiele auf ihre ganz eigene Art gut aus.

Als Spieler sollte man sich selbst die Frage stellen, ob man eher auf Realismus oder auf Arcade-Style steht. Und wer eher auf realistische Racing-Games steht, der hat wahrscheinlich eher mit Forza Horizon 3 und Driveclub seinen SpaĂź. Gelegenheitsraser sollten vielleicht eher zu The Crew oder Need for Speed greifen.

Was denkt ihr? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Schwer zu sagen, welches Game am besten aussieht. Racing-Fans haben in diesen Tagen auf jeden Fall viel zu tun.