God of War: Keine Demo in Planung

Noch wissen wir nicht, wann wir unsere Abenteuer mit Kratos fortsetzen dĂŒrfen, doch dafĂŒr wissen wir nun etwas anderes. Laut den Santa Monica Studios wird es keine Demo geben zum kommenden Action-Adventure. Dies teilte uns Game Director Cory Barlog mit.

Laut ihm ist das ganze Team so sehr mit dem Hauptspiel beschĂ€ftigt, dass es keine freien Ressourcen fĂŒr eine Demoversion gĂ€be. Eine Demo nimmt ein bis zwei Monate Zeit in Anspruch, die das Team lieber in das Hauptspiel steckt.

Wann genau God of War erscheint, steht aktuell noch nicht fest.

Das denken wir:

Ich denke, God of War wird keine Demo benötigen. Wenn das Spiel nur ansatzweise auf dem Niveau der anderen Teile ist, kann da nix schiefgehen.