Habt ihr euch schon mal gefragt, ob 100 Menschen in GTA 5 einen Jumbo-Jet aufhalten könnten? Vermutlich nicht. Der YouTuber RZED hat sich aber genau diese Frage gestellt.

Und er hat sich auch gleich selbst die Antwort geliefert. Er hat dieses unsinnige Experiment in GTA 5 durchgef√ľhrt und dazu ein Video gemacht.

Wenn ihr also wissen wollt, ob das klappt ‚Äď here you go:

Das denken wir:

Jetzt wissen wir das auch.