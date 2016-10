Ladet euch hier das kostenlose Castlevania Fan-Remake auf Basis der Unreal Engine 4 herunter

95 SHARES Facebook Twitter Google

Es ist echt schon eine ganze Weile her, dass ich ein Castlevania-Game gezockt habe. Vielleicht geht es euch ja ähnlich und ihr habt wieder Bock. Dann hätte ich da etwas für euch.

Seit einiger Zeit befindet sich ein ziemlich cooles Fan-Remake in der Mache und zwar auf Bassis der Unreal Engine 4. Dieses Fan-Remake wurde nun veröffentlicht und kann kostenlos über diesen Link heruntergeladen werden.

Wer also mal wieder Lust auf etwas Retro-Action hat, der sollte dem Game unbedingt eine Chance geben. Und wenn ihr vor dem Download sehen wollt, wass euch in diesem Castlevania Fan-Remake erwartet, dann seht euch diese Videos hier an:

Hier handelt es sich ĂĽbrigens um die erste Version des Spiels, an dem der Castlevania-Fan Dejawolfs mittlerweile seit ĂĽber einem Jahr arbeitet. Hoffen wir, dass ihm nicht die Luft ausgeht und wir uns in den kommenden Monaten noch ĂĽber ein paar Updates freuen dĂĽrfen.

Das denken wir:

Castlevania kostenlos und das auf Basis der Unreal Engine 4? Coole Sache.