Let It Die: Neues Video zeigt derbe Gore-Finisher

Grasshopper Manufacture hat ein neues Video zu Goichi Sudas kommenden Spiel Let It Die veröffentlicht.

Im neuen Dev Diary gibt es endlich mal wieder neue Spielszenen zu sehen. Darunter: ziemlich derbe Gore-Finisher.

Ich bin mir noch immer nicht sicher, was ich von Let It Die halten soll, aber gewagt ist dieser Hack and Slay Titel auf jeden Fall. Was haltet ihr von diesem Spiel? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Let It Die ist abgefahren und ziemlich brutal und verrückt und abgefahren. Erwähnte ich bereits, dass Let It Die ziemlich brutal ist?