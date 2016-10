Nintendo Switch: Das ist die neue Nintendo-Konsole

48 SHARES Facebook Twitter Google

Vor wenigen Minuten hat Nintendo die Konsole Nintendo Switch mit einem Trailer enthĂĽllt. Hier handelt es sich um eine Kombination aus Konsole und Handheld, die mich irgendwie sehr an die Wii U erinnert.

Man hat eine stationäre Konsole, in der sich eine Art Tablet verbirgt. Will man unterwegs zocken, dann steckt man den Controller einfach an das Tablet und nimmt es mit. So kann man überall zocken. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, haut mich aber jetzt auch nicht vom Hocker.

Was auch auffällt: Im Trailer ist zu sehen, wie mit kleinen Controllern für unterwegs gezockt wird. Und diese Controller wirken zumindest im Trailer so klein, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man damit gemütlich zocken kann. Aber das ist nur eine Vermutung.

Wie auch immer: Nun ist es raus. Nintendo NX ist Nintendo Switch und das erwartet euch:

