Nintendo Switch: Im Januar werden mehr Details verraten

Bisher sind zur kommenden Nintendo-Konsole Nintendo-Switch ja noch nicht wirklich viele Details bekannt.

Es gibt weder Infos zum Preis, noch zur Akkulaufzeit des Ger√§tes. Um Licht ins Dunkel zu bringen, hat Nintendo nun k√ľrzlich eine Pr√§sentation angek√ľndigt, durch die wir mehr √ľber Switch erfahren sollen.

Angek√ľndigt wurde der Stream via Twitter. Hier der offizielle Post:

Learn more about Nintendo’s new home gaming system at the Nintendo Switch Presentation, streamed LIVE on Jan. 12 https://t.co/0c7gOJasA2 pic.twitter.com/5aR7MBH2C5

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 27. Oktober 2016