Nintendo Switch: Nintendo Karen ist der wahre Star im Reveal Trailer

Mit Sicherheit habt ihr schon den Nintendo Switch Reveal-Trailer gesehen. Wusstet ihr, dass durch diesen Trailer auch ein viraler Star geboren wurde? Sie heißt Nintendo Karen.

Im Trailer bringt das nette Mädchen von nebenan ihre neue Nintendo-Konsole auf eine Dachterrassen-Party mit. Woraufhin der Tumblr-User Joematar dieses witzige Bild hier postete:

Nun hat Karen ihr eigenes Subreddit in dem sich User √ľber die mangelnden Social-Skills von Karen unterhalten. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir also mit Sicherheit noch einiges von Karen h√∂ren.

