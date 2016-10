PokÃ©mon Sonne & Mond: Dieser Fan-Trailer ist zum Heulen schÃ¶n

68 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr noch an die sp√§ten Neunziger? Eine Zeit, in der ‚Äď zumindest einge von uns ‚Äď noch ziemlich jung und ohne Sorgen waren. Eine Zeit, in der es unser gr√∂√ütes Problem war, alle Pok√©mon zu fangen.

Die Zeit verging, aber die Liebe zum Spiel blieb. Mit Sicherheit verbindet ihr auch die ein oder andere schöne Erinnerung mit Pokémon. Pokémon-Fan und Filmemacher John Wikstrom hat diese Gedanken in einen großartigen Fan-Werbespot zu Pokémon Sonne & Mond verpackt.

Und das Ergebnis ist einfach nur schön und bewegend. Aber seht am besten selbst.

Das denken wir:

Einfach schön.