Preacher-Schöpfer Steve Dillon ist gestorben

Steve Dillon, einer der grĂ¶ĂŸten Stars der Comic-Szene, ist gestern verstorben. Die traurige Nachricht postet Steves jĂŒngerer Bruder Glyn Dillon kĂŒrzlich auf Twitter.

Steve Dillons Karriere begann bereits im Alter von 16 Jahren, als er an der Marvel UK Anthology “Hulk Weekly” arbeitete. Dillon zeichnete unter anderem Nick Fury. Heute ist er aber vor allem fĂŒr seine Arbeit an Preacher, Hellblazer und The Punisher bekannt. Comics, die in Zusammenarbeit mit dem Autoren Garth Ennis entstanden sind.

Hier der Tweet:

Sad to confirm the death of Steve, my big brother and my hero. He passed away in the city he loved (NYC). He will be sorely missed. Cheers x — glyn dillon (@glyn_dillon) 22. Oktober 2016

Im Gedenken an Steve Dillon postete Vertigo diesen Tweet hier:

We lost a giant among creators and artists today. Steve Dillon will be missed by us all here at DC and Vertigo. pic.twitter.com/ZpYVQBgwwf — Vertigo Comics (@vertigo_comics) 22. Oktober 2016

Genaue Details zum Tod von Steven Dillon sind nicht bekannt.