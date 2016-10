PS4 Pro: Die ersten Konsolen wurden bereits an HÃ¤ndler ausgeliefert

68 SHARES Facebook Twitter Google

In wenigen Tagen, genauer gesagt am 10. November, ist die neue Sony-Konsole PS4 Pro erhältlich. Und wie es scheint, wurden die ersten Geräte bereits an Händler ausgeliefert.

Das lassen zumindest einige Bilder auf imgur.com vermuten, die die Verpackung zeigen.

Die PS4 Pro kommt für 399 Euro auf den Markt und bietet ungefähr die doppelte GPU-Leistungsstärke und eine höhere Taktfrequenz. Darüber hinaus wird die Konsole auch mit einer 1TB Festplatte asgeliefert.

Das denken wir:

Bald hat das Warten ein Ende.