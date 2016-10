Resident Evil 7: Capcom verÃ¶ffentlicht neue Mini-Videos

48 SHARES Facebook Twitter Google

Vor einiger Zeit berichteten wir darĂŒber, dass Capcom eine neue Mini-Video-Serie zu Resident Evil 7 an den Start gebracht hat.

In dieser Video-Serie werden verschiedene Features des Spiels vorgestellt. In den zwei neuen Clips bekommen wir zu sehen, was es heißt, zu ĂŒberleben und was es heißt, unsterblich zu sein. Seht am besten selbst!

Resident Evil erscheint am 24. Januar 2017 fĂŒr die PS4. Sobald es weitere Neuigkeiten zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Creepy…