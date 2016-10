Resident Evil 7: Capcom verÃ¶ffentlicht weitere Mini-Videos

48 SHARES Facebook Twitter Google

K√ľrzlich berichteten wir dar√ľber, dass Capcom eine Mini-Video-Serie zu Resident Evil 7 an den Start gebracht hat. In dieser Serie werden einige Elemente aus dem Spiel gezeigt.

In den zwei neuen Videos wird nicht nur die Speicherfunktion gezeigt, sondern auch, wie der Spieler mit einem Messer einen Schrank öffnet. Das hört sich jetzt alles nicht sonderlich spektakulär an, im Video wirkt das aber ziemlich spannend.

√úberzeugt euch am besten selbst. Here you go:

Das denken wir:

Das wird so unheimlich.