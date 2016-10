Resident Evil 7 erscheint nur zeitexklusiv fÃ¼r PlayStation VR

61 SHARES Facebook Twitter Google

In wenigen Tagen erscheint PlayStation VR für die PS4 und mit der VR-Brille auch einige Exklusivtitel, wie etwa Until Dawn: Rush of Blood und Resident Evil 7.

Letzteres scheint jedoch nur zeitexklusiv für die PS4 zu erscheinen. Wie ein aufmerksamer Reddit-User auf einer Facebook-Werbung zu Resident Evil 7 gesehen hat, wird das Spiel nur 12 Monate lange exklusiv für PS VR erhältlich sein. Das Bild mit dem Hinweis findet ihr über diesen Zeilen. Der Hinweis lautet: “Resident Evil 7 biohazard coming in 2017 and exclusive to PlayStation VR for 12 months.”

Das bedeutet also, dass die Chancen gut stehen, dass Resident Evil 7 auch früher oder später für HTC Vive und Oculus Rift erhältlich sein wird.

Sobald es weitere Infos zu Resident Evil 7 gibt, erfahrt ihr das natürlich wie immer bei uns.

Das denken wir:

Besitzer von HTC Vive und Oculus kommen also dann wohl auch in den Genuss von Resident Evil 7.