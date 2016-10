Robinson: The Journey â€“ Crytek gibt (kurze) Spielzeit bekannt

61 SHARES Facebook Twitter Google

Ab dem 9. November steht das VR-Abenteuer Robinson: The Journey für PlayStation VR in den Händlerregalen. Und was ich von dem Spiel so halte, habe ich euch ja schon hier erzählt.

Auf Twitter hat Crytek nun Details über die Spielzeit verraten, die etwas ernüchternd ausfällt. So soll das Spiel laut Crytek nur zwischen drei und fünf Stunden dauern. Hier der Tweet dazu:

@ffvorax @PlayStationEU our estimate playtime is 3-5 hours for the first play-through. — Robinson The Journey (@RobinsonJourney) 21. Oktober 2016

Abgesehen davon wurde auch verkündet, dass Robinson die zusätzliche Leistung der PS4 Pro nutzt:

Und für alle, die nicht wissen, worum es in Robinson geht: Hier übernimmt man die Rolle eines kleinen Jungen, der auf einem mysteriösen Planeten bruchlandet, auf dem Dinosaurier leben.

Das denken wir:

Das wird ein kurzer SpaĂź.