Robo Recall: Epic kÃ¼ndigt verrÃ¼ckten VR-Shooter an

Epic hat im Rahmen der Oculus Connect-Keynote einen ziemlich vielversprechenden VR-Shooter angek├╝ndigt. Darum geht es:

“Eine Eruption von defekten, m├Ârderischen Robotern ├╝berschwemmt den RoboReady-Kundenservice, wo ihr vom technischen Monteur zum Recaller bef├Ârdert wurdet. Ins Gefecht geworfen, m├╝sst ihr euch auf euren Verstand, eure Reflexe und ein gewaltiges Waffenarsenal verlassen, um den Roboteraufstand auszuschalten”

Dazu wurde auch gleich ein erster Trailer ver├Âffentlicht, der zeigt, was uns in Robo Recall erwartet. Und die gezeigten Szenen sehen wirklich sehr cool aus. Aber ├╝berzeugt euch am besten selbst.

Das denken wir:

Das sieht irgendwie extrem witzig aus.