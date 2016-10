Rockstar Games hat endlich Red Dead Redemption 2 angekÃ¼ndigt

61 SHARES Facebook Twitter Google

Das hat aber gedauert! In den letzten Tagen berichteten wir bereits √ľber Teaser-Bilder, die darauf hindeuteten, dass Rockstar Games bald Red Dead Redemption 2 ank√ľndigen wird. Und nun ist es endlich passiert!

Rockstar hat heute angek√ľndigt, dass Red Dead Redemption 2 im Herbst 2017 erscheinen wird. Im selben Zug wurde auch verraten, dass am 20. Oktober der erste Trailer ver√∂ffentlicht wird.

Auf der offiziellen Facebook-Seite heißt es:

“Red Dead Redemption 2 will release worldwide in Fall 2017 on PlayStation 4 and Xbox One systems.

An epic tale of life in America‚Äôs unforgiving heartland, the game’s vast and atmospheric world will also provide the foundation for a brand new online multiplayer experience.

Watch the Red Dead Redemption 2 Trailer at 11AM Eastern on Thursday, October 20th here on Facebook, at rockstargames.com

, as well at the official Rockstar Games YouTube and Twitch pages.

rockstargames.com/reddeadredemption2“

Sobald es weitere Infos zu Red Dead Redemption 2 gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Endlich!