Shadow Warrior 2: Dieser Launch-Trailer ist so unheimlich gut, weil er so unheimlich schlecht ist

Ich finde es immer wieder gro├čartig, wenn sich Entwickler und deren Spiele nicht zu ernst nehmen. Bestes Beispiel daf├╝r ist Shadow Warrior.

Morgen, am 13. Oktober, erscheint Shadow Warrior 2 ÔÇô aus diesem Grund wurde k├╝rzlich auch der Launch-Trailer ver├Âffentlicht. Und in diesem Trailer passt irgendwie nichts. Weder die Musik, noch die bunten Effekte und sogar die verwendeten Gore-Szenen wirken irgendwie fehl am Platz.

Und trotzdem, oder gerade deswegen, funktioniert der Trailer auch so gut. Ob man den Clip nun gut findet oder nicht, gesehen sollte man ihn haben. Und wer mal wieder Lust auf einen spa├čigen 4-Spieler-Koop-Modus hat, der sollte sich ├╝berlegen, das Game zu kaufen.

Nun aber viel Spa├č mit dem Trailer:

Das denken wir:

Das ist Trash vom Feinsten.