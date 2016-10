So genial sieht die Presse-Version von Rise of the Tomb Raider aus

Am 12. Oktober erscheint Rise of the Tomb Raider für die PS4 und zum 20-jährigen Jubiläum hat sich Square für die Presse-Version etwas ziemlich Cooles einfallen lassen.

Die PR-Kopie wird in einer PlayStation One-HĂĽlle verschickt. Sogar mit einem Hinweis, dass das Spiel nicht mit der PS One kompatibel ist.

Hier noch ein paar Bilder:

This edition of Rise of the Tomb Raider is so RAD. (And genuinely came with a disclaimer that says it won't work on a PS1) pic.twitter.com/br7H0Eve4J

— Lucy James (@lucyjamesgames) 11. Oktober 2016