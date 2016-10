So sieht es aus, wenn man Spaß mit PlayStation VR hat

Die VR-Brille PlayStation VR ist endlich für die PS4 erhältlich und langsam aber sicher füllt sich das Natz mit Videos, die zeigen, warum das Teil so cool ist.

Endlich kann man ganz einfach im heimischen Wohnzimmer in die virtuelle Realität abtauchen und das macht wirklich Laune. Egal, ob man Clowns abballert, die Tiefsee erkundet, oder virtuelle Mädels begafft – wie nachfolgende Videos zeigen:

He has put it off all well, but we eventually got Steve on the #PSVR #OceansDescent demo. Oh dear….. https://t.co/9PU58EfIi1

— GAME Telford (@GAMETelford) 13. Oktober 2016