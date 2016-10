So viel Platz braucht ihr auf der PS4 um Battlefield 1 installieren zu kÃ¶nnen

Holt ihr euch Battlefield 1 f├╝r die PS4? Dann interessiert euch mit Sicherheit, wie viel Platz ihr auf der PS4-Festplatte braucht, um das Spiel installieren zu k├Ânnen.

Und das wissen wir nun. Deutlich weniger als f├╝r Call of Duty: Infinite Warfare. Genauer: 45,5GB.

Das geht aus einem Update des PlayStation-Stores hervor. Ein Bild davon seht ihr hier:

According to the PlayStation Store, you need 45.5 GB of free space to install #BF1 on #PS4. Thanks @Rafael17338442 👍 pic.twitter.com/kI42OgtiCY

— Battlefield Bulletin (@BFBulletin) 11. Oktober 2016