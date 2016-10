27 SHARES Facebook Twitter Google

Lust auf neue Horror-Games im Angebot? Da kommt der Steam Halloween Sale gerade richtig.

Der Sale läuft bis zum 1. November und aktuell sind Spiele wie Outlast, Darkest Dungeon, Through the Woods, Inside und Zero Escape: Zero Time Dilemma im Angebot.

Hier geht es zum Sale.

Das denken wir:

Perfekt für alle, die ihre Horror-Sammlung etwas aufstocken möchten.