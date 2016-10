Uncharted-Entwickler zockt Gears of War 4

41 SHARES Facebook Twitter Google

Neil Druckmann, Writer und Creative Director von Spielen wie Uncharted 4 und The Last of Us (Naughty Dog) scheint Gears of War 4 ganz cool zu finden.

Wie ich darauf komme? Ganz einfach: KĂĽrzlich hat er auf Twitter ein Bild gepostet, das zeigt, wie er Gears of War 4 zockt. Das Bild kommentierte er mit: “Mit dem Feind verbrĂĽdern.”

Den Tweet findet ihr hier:

Fraternizing with the enemy. 😘 Thanks for the hook up, @GearsViking ! pic.twitter.com/S2fhd3FXpt — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 2. Oktober 2016

Schön, dass manche Entwickler kein Problem damit haben, zu zeigen, dass sie auch mit Spielen von der Konkurrenz Spaß haben!

Das denken wir:

Warum auch nicht?