Zwei neue Gameplay-Trailer zu Legend of Zelda: Breath of the Wild sind online gelandet

Nintendo gibt Gas! Erst gestern wurde die neue Konsole Nintendo Switch vorgestellt und heute d├╝rfen wir uns ├╝ber zwei neue Gameplay-Trailer zu Legend of Zelda: Breath of the Wild freuen.

Unter anderem sehen wir Link beim Snowboarden, Fliegen, K├Ąmpfen und Klettern. Auch das dynamische Wettersystem und einige Teile von Hyrule werden gezeigt.

Insgesamt sieht das Game schon jetzt ziemlich vielversprechend aus. Zelda-Fans werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Zelda: Breath of the Wild erscheint ├╝brigens als Starttitel f├╝r Nintendo Switch.

Das denken wir:

Das sieht verdammt gut aus.