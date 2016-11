Alien: Covenant â€“ Hier ist das erste (ziemlich coole) Poster

68 SHARES Facebook Twitter Google

Coole Sache! Kürzlich wurde das erste Poster zu Alien: Covenant veröffentlicht, das simpel gehalten und ziemlich cool ist.

Es zeigt lediglich ein Alien, den Schriftzug “Run” und das Datum, an dem der Film anläuft. Cool: Der Film läuft drei Monate frĂĽher an, als ursprĂĽnglich angekĂĽndigt.

Eigentlich sollte Alien: Covenant am 4. August 2017 in die Kinos starten. Mittlerweile ist bekannt, dass der Film bereits am 19. Mai 2017 anläuft.

Kein Geringerer als Alien-Regisseur Ridley Scott st für die Umsetzung des Films zuständig und wir dürfen uns erneut über Noomi Rapace freuen, die wir schon in Prometheus als Dr. Elizabeth Shaw kennengelernt haben.

Sobald es neue Infos zu Alien: Covenant gibt, erfahrt ihr das natĂĽrlich umgehend bei uns. Und hier nun das Poster in seiner vollen Pracht:

Das denken wir:

Man darf wirklich schon gespannt sein, was uns in Alien: Covenant erwartet. Das Poster macht auf jeden Fall Lust auf mehr.